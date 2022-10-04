У РФ триває мобілізація – на Сахаліні за кожного призовника родинам роздають рибу

У РФ триває мобілізація, яку 21 вересня оголосив президент-диктатор Володимир Путін. Як вирішили підтримати сім’ї мобілізованих на Сахаліні

На Сахаліні вирішили “підтримати” сім’ї чоловіків, яких забрали до армії. Так, родичам мобілізованих мешканців регіону роздають по шість кілограмів риби на людину. інформує NNS

Про це повідомляє Иасах.ком з посиланням на уряд Сахалінської області.

За його словами, що це один із заходів підтримки сімей мобілізованих, а не єдиний. До слова, раніше сім’ям мобілізованих роздавали баранів як гуманітарну допомогу.

Також громадянам роздавали картоплю, борошно та капусту.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін може свідомо використовувати мобілізацію як інструмент етнічної чистки, так вважає Енн Еплбаум.

Мобілізація у росії — про що йдеться у прихованому пункті 7 путінського указу