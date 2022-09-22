Мобілізація у росії – про що йдеться у прихованому пункті 7 путінського указу

Що сховали у пункті 7 путінського указу про часткову мобілізацію у росії? Спойлер: йдеться не про кількість резервістів.

Як вже відомо 21 вересня російський диктатор путін оголосив про указ, яким він ухвалив рішення про часткову мобілізацію на території рф. Відповідний документ з’явився на сайті Кремля, однак пункт 7 указу російське керівництво приховало. Тепер стало відомо, що було у цьому пункті.

Указ путіна – що було у прихованому пункті 7

У редакції указу, оприлюдненій на сайті Кремля, пункт 7 вилучено. У документі зазначено, що цей пункт – для службового користування.

На запитання про зміст цього пункту прессекретар кремля пєсков сказав, що “не може його розголошувати”, але зазначив, що йдеться про кількість мобілізованих. Він також навів слова міністра оборони шойгу, який сказав, що йдеться начебто про 300 тисяч людей.

Що насправді в указі путіна?

Копію указу путіна про часткову мобілізацію оприлюднили на сайті одного з російських видань з пропущеним раніше пунктом 7.

За даними іноземних видань, у документі вказується не кількість людей, які підлягають призову, а регіони, що потребують особливої ​​уваги, “з високим рівнем протестного потенціалу”, де має бути забезпечений призов, передає NNS з посиланням на Факти.

У цьому пункті 7 згадуються Республіка Карелія, Дагестан, Республіка Саха і Хабаровський край.

Де-факто загальна мобілізація

Мобілізація де-факто загальна, а не часткова, можуть призвати всіх, окрім непридатних за віком і станом здоров’я, заявив адвокат російського опозиціонера Олексія Навального В’ячеслав Гімаді.

Якщо ви читаєте указ путіна, то це, звичайно, не часткова, а загальна мобілізація, вважає він.

За його словами, росія може призивати всіх громадян, крім людей, повністю непридатних до служби за станом здоров’я та віком (солдати до 50 років і молодші офіцери до 60 років), згідно з вимогами міністерства оборони рф.

У середу, 21 вересня, путін виступив зі зверненням до народу, в якому повідомив про часткову мобілізацію в росії. За його словами, під мобілізацію підпадають резервісти та особи, які пройшли військову службу. Путін сказав, що перед відправкою на фронт вони мають пройти додаткову підготовку “з урахуванням досвіду військової спеціальної операції”.

Мобілізація у росії – реакція на заяву путіна у рф і світі