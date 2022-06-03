У Польщі з початком літа побільшало вакансій для українців – яку умову поставили для жінок

У Польщі з початком літнього сезону побільшало вакансій для українців. Однак при цьому українкам, а йдеться переважно про жінок, доведеться освоювати нові навички

Нова сезонна робота для українців раніше була розрахована здебільшого на чоловіків. Проте війна в Україні внесла свої корективи: зараз на польському ринку праці є надлишок запитів від жінок.

Про те, на кого доведеться перекваліфікуватись українкам, які хочуть знайти роботу в Польщі, розповіли в аналітичному центрі з працевлаштування Gremi Personal. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Як з’ясувалося, з початком літа в Польщі побільшало вакансій. Проте більшість цих робочих місць вимагають неабиякої фізичної сили, і тому розраховані здебільшого на чоловіків. Водночас, переважну більшість українських біженців нині становлять жінки.

Тому в Польщі дедалі частіше стали пропонувати жінкам влаштуватися на “чоловічу роботу”. Звичайно, якщо вона не вимагає граничної напруги м’язів та великої фізичної витривалості. Зокрема, однією з перших стала активно використовувати українських жінок логістична галузь. Так, на деяких товарних складах навіть зменшили розмір упаковок, щоби жінкам було під силу ними орудувати.

На деяких підприємствах гостродефіцитною є робота операторів на автонавантажувачі. Тому там навіть організували спеціальні курси з навчання жінок цій спеціальності.

Крім того, розпочався активний сезон заготівель на м’ясокомбінатах та рибзаводах. Раніше до цих робіт залучали переважно чоловіків. Проте цього року беруть і жінок. Навіть більше, на багатьох підприємствах графік праці для жінок з дітьми адаптують таким чином, щоб у матері залишався час на виховання дітей.

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