У Польщі відмовили російському посольству в проведенні урочистостей 9 травня

У Польщі відмовили російському посольству проводити урочисті заходи 9 травня. Мер Варшави заявив, що не погодиться зі вшануванням російського воїна, «якщо в той самий час російський воїн катує невинних людей»

Міністерство закордонних справ Польщі відхилило пропозицію посольства росії провести 9 травня заходи, присвячені закінченню Другої світової війни. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті mind.ua

Про це повідомив на своїй твітер-сторінці заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

«Ми, однак, пам’ятаємо, що є політичні середовища в Польщі, які в контексті вшанування цієї дати займають зовсім іншу позицію», – наголосив Пшидач.

Мер Варшави Рафал Тшасковський також підтримав думку, що «жодна польська громадська інституція не повинна прикласти руку до цієї ініціативи. Щобільше – повинна її заборонити».

«Немає моєї згоди на свято агресора у Варшаві», – наголосив мер польської столиці, додавши при цьому, що не може погодитися зі вшануванням російського воїна, «якщо в той самий час російський воїн катує невинних людей», – написав Тшасковський.

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