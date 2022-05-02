Влада Польщі продовжила безкоштовний проїзд у поїздах для деяких категорій українців

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну понад 2 млн українців виїхали до Польщі. Польська влада продовжила їм до 31 травня 2022 року безкоштовний проїзд у поїздах

На безкоштовний проїзд поїздом територією Польщі мають право українці, які прибули до цієї країни після 23 лютого поточного року. Але тільки жінки, діти до 18 років, інваліди та всі особи віком від 60 років. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

При безкоштовному проїзді надаються місця у поїздах другого класу у вагонах із місцями для сидячих пасажирів. Безкоштовний квиток можна отримати в касі або прямо в поїзді при пред’явленні закордонного паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорт громадянина України або посвідчення водія).

Громадянам з інвалідністю необхідно пред’явити додатково документ, що підтверджує інвалідність.

При цьому, зверніть увагу, перевезення багажу та тварин здійснюється також безкоштовно. Для виїзду за кордон необхідно отримати додатковий безкоштовний квиток.

Тим часом, через велику кількість українських біженців у Польщі збільшилася вартість оренди житла. Біженцям радять селитися у невеликих містах, бо там менша вартість оренди житла.

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