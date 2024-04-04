У Польщі для дітей біженців з України готують обов’язкове навчання у місцевих школах. Такі зміни передбачені законопроектом, що готує Міністерство освіти Польщі

Про це розповідає НСН з посиланням на PAP.

Заступниця глави МОН Польщі Йоанна Муха повідомила, що з українською стороною обговорювалося питання обов’язкового навчання українських дітей, які тут проживають. Цей процес охопить приблизно 50-60 тисяч учнів.

“Міністри, які з нами зустрічалися, дуже зацікавлені в тому, щоб це зобов’язання було запроваджено в Польщі. Пропонують (…) співпрацю. Ми обов’язково скористаємося цією пропозицією”, – сказала чиновниця на прес-конференції.

Також Йоанна Муха додала, що відповідний проект закону перебуває на завершальній стадії, і у відомстві очікують на погодження усіх його положень.

У Польщі готують обов’язкове навчання українських дітей з 1 вересня

Відомо, що дітей, які не закінчують обов’язкову школу, у системі польської освіти менше, ніж прогнозувалося. Неурядові організації наводили значні дані, разом з тим українська статистика показує, що йдеться приблизно про 50-60 тисяч учнів.

За словами заступниці глави МОН Польщі, українська сторона “дуже зацікавлена” у тому, щоби впровадити обов’язкове відвідування польських шкіл дітьми з України.

“Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі”, – сказала представниця польського міністерства.

Передбачається, що у школах Польщі для українських дітей будуть запроваджені спеціальні уроки української мови. З цією метою мають намір працевлаштувати вчителів з України. Для педагогів введуть спрощену процедуру нострифікації дипломів.

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