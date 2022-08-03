У новій методичці Кремля для своїх пропагандистів тепер «Спецоперація» – це хрещення Русі

У новій методичці Кремля вторгнення на територію суверенної держави, бомбардування театрів, немислимі знущання з військовополонених, вбивства та зґвалтування дітей і жінок треба порівнювати …з хрещенням Русі

Це захоплююче чтиво вивчило видання Meduza. Тепер вторгнення на територію суверенної держави, бомбардування театрів, немислимі знущання з військовополонених, вбивства та зґвалтування дітей і жінок треба порівнювати …з хрещенням Русі, а «великого керманича» всієї цієї «спецоперації» – з Олександром Невським.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

У преамбулі останньої методички сказано:

«Хрещення стало основою зміцнення та єдності Російської держави на сотні років наперед. Православна віра вчить співчуття, любові до ближнього, терпимості до інших. Ці цінності стали основою російської цивілізації і дозволили Росії об’єднати сотні народів. Сьогодні представники всіх народів Росії знову згуртувалися у протистоянні з безбожниками та захисті традиційних цінностей та права своїх дітей жити відповідно до них», – пише Meduza.

Також у ній говориться, що ухвалення православ’я допомогло об’єднати «розрізнені російські землі» та створити державу, визначальною цінністю якої стала «терпимість».

Потім у документі стверджується: як і хрещення Русі, війна в Україні закладає

«державні засади» країни – а також «засади розвитку Росії на сторіччя вперед». Автори (вони в документі не вказані) запевняють, що це відбувається завдяки «згуртуванню суспільства» навколо армії та «стратегічного курсу президента». “Росія знову стала здатною до виконання своєї місії – захищати пригноблених”, – вказується в тексті.

Далі вже знайомі нам усім тези про те, що конфлікт з Україною нібито спровокований руками західних країн, які передавали Україні озброєння, тощо.

Також, нарешті, у цій методичці сформульовано мету «спецоперації». Виявляється, це не захист т.зв. «ДНР» та «ЛНР», а … «боротьба з безбожниками», яких у тексті характеризують як «ґвалтівників, розбійників та вбивць», які «ні в що не вірили — і вважали, що це звільняє їх від будь-яких моральних зобов’язань перед іншими людьми».

Meduza також перевірила, чи почали кремлівські пропагандисти використовувати нову методичку.

Наприклад, РІА Новини на початку червня опублікувало матеріал із заголовком «Козяча Морда. Сатанізм та окультизм стали ідеологією українських нацбатів», – повідомляє Meduza.

Причому в тексті РІА «Новости» скопійовані цілі шматки з методички.

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