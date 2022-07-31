У Німеччині дефіцит робочої сили: у яких сферах можуть влаштуватися на роботу українські біженці

У Німеччині назріває дефіцит робочої сили. Робочих рук бракує у багатьох сферах – від промисловості до ресторанного бізнесу. Емігранти, у тому числі українці, можуть зараз претендувати на багато вакансій та офіційно працевлаштуватися, якщо планують надалі залишатися у країні

По всій Німеччині катастрофічно не вистачає кухарів, помічників на кухні та офіціантів. І не лише ресторанний бізнес стикається з проблемою браку робочої сили. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Також у німецьких містах не вистачає машиністів, і в останній час часто почали скасовувати потяги. В аеропортах виростають гори з валіз, бо немає кому їх перевантажувати. Дитячі садки відмовляються брати вже зарахованих дітей, бо бракує вихователів.

Згідно з опитуванням Німецької ради торговельно-промислових палат, яка представляє інтереси кількох мільйонів підприємств у сферах промисловості, торгівлі та послуг, 56% фірм скаржаться на нестачу працівників. Брак кадрів фіксується у 148 професіях, і ще в 122-ох працівників бракуватиме у найближчому майбутньому.

Кількість вакансій в Німеччині наразі сягає понад 1,7 мільйона. Причому бракує не лише кваліфікованої робочої сили, але й тих, де для роботи не потрібно жодної кваліфікації.

Німеччина стикнулася з проблемою старіння нації, коли процент пенсіонерів починає перевищувати населення працездатного віку. Німеччина втрачає щороку 350 тисяч людей працездатного віку. І це при тому, що покоління так званих “бебі-бумерів”, коли народжуваність у країні була особливо високою, вийде на пенсію лише за кілька років. За оцінками експертів, до 2035 року на німецькому ринку праці буде приблизно на сім мільйонів менше людей, ніж зараз.

Трудова міграція з країни ЄС до Німеччини стабільно скорочується. Рівень доходів в інших країнах ЄС наздоганяє німецький, тому її жителям наразі немає сенсу переїзджати. Цього не скажеш про українців, багато з яких під час війни поїхали до Німеччини.

Німецький уряд наразі планує відкрити доступ до ринку праці для тих, хто не має документа про професійну освіту, який визнано в Німеччині. Наразі закон вимагає, аби рівень кваліфікації, здобутий за кордоном, відповідав тому рівню, що його отримують працівники в Німеччині. При цьому у промисловості зараз працює чимало людей без професійної освіти, які пройшли курси підвищення кваліфікації вже на робочому місці. Залишається лише питання мови. Що потрібно тим, хто планує працювати у Німеччині, то це вчити німецьку мову.

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