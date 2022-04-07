Смартфони зможуть підтримувати зв’язок в Київстар, Vodafone та lifecell за допомогою еSIM

Вже незабаром ви зможете викинути до смітнику всі пластикові SIM-карти. Смартфони з Android 13 зможуть підтримувати мережу без фізичної сім-карти за допомогою еSIM

Розробники додатків для Android описували майбутній механізм у мережі. В недалекому майбутньому смартфони зможуть підтримувати SIM-карти одразу декількох операторів одночасно за допомогою eSIM. Таким чином, вже незабаром нас чекає зникнення фізичних сім-карт.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Зв’язок за допомогою еSIM

Дана можливість полегшить життя абонентів, які хочуть користуватись послугами декількох операторів. Оператори зменшать використання телеком-обладнань. Так, як в нових смартфонах буде відсутній слот для сім-карт, то вільне місце буде заєнято батареєю більшої ємності. Це рішення ж правильним з екологічної точки зору, адже буде зменшено виробництво пластикових карток.

Новій можливості будуть раді користувачі, які звикли використовувати два мобільних номера для особистих та робочих цілей. Анонс Android 13 планується 11 травня.

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