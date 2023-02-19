З початку війни багато українців виїхали за кордон. Сьогодні майже всі європейські країни приймають українських переселенців. Ще одна країна ЄС продовжить приймати біженців з України

З початку агресивного вторгнення росії пройшов майже рік. Увесь цей час багато українців залишаються за кордоном. Європейські країни одна за одною подовжують термін дії тимчасового захисту для наших громадян.

Нещодавно Словацька Республіка також заявила, що продовжить приймати у себе українських біженців. У Міністерстві внутрішніх справ Словаччини розповіли, що поточний “тимчасовий притулок” діє до 4 березня 2023 року з автоматичним подовженням до 4 березня 2024 року. Про це розповідає НСН

Словаччина продовжить приймати біженців з України

Українці, які мають намір залишатися у Словаччині, можуть оновити своє посвідчення, скориставшись електронною службою МВС Словаччини.

Ті, хто щойно прибув до європейської країни, або лише збирається зробити це, повинні отримати статус тимчасового прихистку. Це можна зробити одразу по прибутті у Словаччину. Документи приймають у спеціальних реєстраційних центрах, а також у відділах поліції в справах іноземців.

Статус тимчасового захисту дозволяє українцям:

легально працювати на території Словацької Республіки;

здобувати середню та вищу освіту;

у будь-який час мати доступ до медичної допомоги;

отримати житло;

отримувати фінансову та соціальну допомогу.

Також варто відмітити, що залишаючи Словаччину, українці не втрачають статус тимчасового прихистку. Вони можуть подорожувати Європою, або виїхати в Україну і повернутися назад.

Джерело

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