Секретар РНБО Данілов різко звернувся до Кремля на тлі масованих ракетних ударів РФ по Україні

Секретар РНБО Данілов Олексій на тлі масованого обстрілу РФ міст України звернувся до Кремля та заявив, що країна-агресор виклакає не страх, а лише лють і презирство, повідомляє NNS



«кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не знаходилися — на вулицях і в бункерах, на морі і на суші», — написав він у Facebook.

За словами Данілова, путінський режим може лякати «тільки слухняне російське стадо».

«Вам нас ніколи не зломити. А державу-терориста не врятують ніякі ракети, це тільки збільшує нашу жагу до Перемоги і помсти» — зазначив він.

Вранці в понеділок, 10 жовтня, Росія завдала ряд ракетних ударів по Києву, зокрема, по центру столиці України. Одночасно серії ракетних ударів зазнали багато інших областей України.

Внаслідок атаки по Шевченківському району загинули вісім осіб, понад 20 отримали поранення.

Яка мета масованих ракетних ударів окупантів по мирних містах України