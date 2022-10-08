Росія пригрозила Україні «невідворотними наслідками» через вибух на Керченському мосту

Росія пригрозила Україні “невідворотними наслідками”, якщо нібито підтвердиться “український слід” у вибуху на Керченському мосту

Про це повідомляє у Telegram голова комітету Держдуми з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький, передає NNS

“Якщо підтвердиться український слід у НП на Кримському мості, наслідки будуть невідворотними. Відповідь має бути жорсткою, але не обов’язково в лоб”, – заявив він.

За його словами, у Росії великий досвід боротьби з “терористами”, це мають дуже добре розуміти і ті, хто використовує їхні методи. На думку Слуцького, “саме Київ стоїть за організацією цієї атаки”.

“Це не просто НП. Це може бути акт гостероризму, якому, як ми бачимо, вже аплодують у європейських столицях. Українські підрозділи спеціального призначення з подією, виявляється, вітає глава естонського МЗС”, – обурився російський політик.

Як повідомлялося, підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують свою участь у цих подіях.

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