З початку війни близько мільйона біженців з України опинилися у сусідній країні. Яка є робота для українців у Польщі без знання мови, які зарплати і умови.
Більшість переселенців уже працевлаштувалася. Але кількість іммігрантів стрімко скорочується, що добре відчув польський ринок праці. З’явилося багато вакансій для українців. На яку роботу і зарплати можуть розраховувати наші співвітчизники без знання мови.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на today.ua.
Євросоюз продовжив термін захисту для українців до 2025 року, тому у переселенців є можливість легально працевлаштовуватися без отримання додаткових дозволів.
У Польщі проживати та працювати можуть українці, які прибули з 24 лютого 2022 року, незалежно від наявності PESEL UKR. В уряді зазначили, що усі формальності з легальним працевлаштуванням, несе роботодавець. Біженцям дозволено легальне працевлаштування – на підставі посвідки на проживання, візи, єдиного дозволу.
Робота для українців у Польщі – які вакансії та зарплати пропонують без знання мови
Вакансії в Польщі
Українці зазвичай шукають у Польщі роботу без освіти та досвіду. Йдеться про вакансії робітників – офіціантів, збирачів ягід, фруктів чи овочів, сортувальників, прибиральників, різноробочих на будівництві тощо.
Є пропозиції у логістиці, на складах з продуктами та одягом (комплектація та пакування посилок). Багато вакансій від підприємств харчової та переробної промисловості.
Чоловіки часто влаштовуються:
- вантажниками;
- будівельниками;
- зварювальниками;
- електриками.
Для жінок є робота:
- пакувальниць;
- прибиральниць;
- сортувальниць продукції;
- сезонних працівників на плантації.
Попитом користується робота у б’юті-сфері, у закладах громадського харчування, на складах, у пекарнях, на виробництвах заморожування фруктів та овочів, компонентів електротехніки, виготовленні будівельних матеріалів.
Зарплати у Польщі
Мінімальна заробітна плата у Польщі з 1 січня становила 4242 злотих брутто. З 1 липня її рівень зріс до 4300 злотих (приблизно 45 000 грн).
Середня польська зарплата брутто – близько 7824 злотих (82 000 грн). Чиста середня зарплата на руки після відрахувань усіх внесків та податків у Польщі 5742 злотих (близько 60 000 грн).
Українським робітникам часто пропонують безкоштовне проживання неподалік від місця роботи.
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