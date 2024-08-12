З початку війни близько мільйона біженців з України опинилися у сусідній країні. Яка є робота для українців у Польщі без знання мови, які зарплати і умови.

Більшість переселенців уже працевлаштувалася. Але кількість іммігрантів стрімко скорочується, що добре відчув польський ринок праці. З’явилося багато вакансій для українців. На яку роботу і зарплати можуть розраховувати наші співвітчизники без знання мови.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на today.ua.

Євросоюз продовжив термін захисту для українців до 2025 року, тому у переселенців є можливість легально працевлаштовуватися без отримання додаткових дозволів.

У Польщі проживати та працювати можуть українці, які прибули з 24 лютого 2022 року, незалежно від наявності PESEL UKR. В уряді зазначили, що усі формальності з легальним працевлаштуванням, несе роботодавець. Біженцям дозволено легальне працевлаштування – на підставі посвідки на проживання, візи, єдиного дозволу.

Робота для українців у Польщі – які вакансії та зарплати пропонують без знання мови

Вакансії в Польщі

Українці зазвичай шукають у Польщі роботу без освіти та досвіду. Йдеться про вакансії робітників – офіціантів, збирачів ягід, фруктів чи овочів, сортувальників, прибиральників, різноробочих на будівництві тощо.

Є пропозиції у логістиці, на складах з продуктами та одягом (комплектація та пакування посилок). Багато вакансій від підприємств харчової та переробної промисловості.

Чоловіки часто влаштовуються:

вантажниками;

будівельниками;

зварювальниками;

електриками.

Для жінок є робота:

пакувальниць;

прибиральниць;

сортувальниць продукції;

сезонних працівників на плантації.

Попитом користується робота у б’юті-сфері, у закладах громадського харчування, на складах, у пекарнях, на виробництвах заморожування фруктів та овочів, компонентів електротехніки, виготовленні будівельних матеріалів.

Зарплати у Польщі

Мінімальна заробітна плата у Польщі з 1 січня становила 4242 злотих брутто. З 1 липня її рівень зріс до 4300 злотих (приблизно 45 000 грн).

Середня польська зарплата брутто – близько 7824 злотих (82 000 грн). Чиста середня зарплата на руки після відрахувань усіх внесків та податків у Польщі 5742 злотих (близько 60 000 грн).

Українським робітникам часто пропонують безкоштовне проживання неподалік від місця роботи.

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