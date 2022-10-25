Питання про анексію чотирьох регіонів України посилює розкол у путінському оточенні — ISW

За оцінками військових дослідників, ЗСУ звільнять Херсон до кінця року, що лише посилить розкол у путінському оточенні на провоєнну та “переговорну” фракції. Сам же Путін не прагне переговорів

Питання про анексію чотирьох регіонів України викликало розбіжності всередині Кремля, і ці розбіжності посилюватимуться в міру контрнаступу ЗСУ та звільнення нових територій. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни, посилаючись на заяви голови ГУР Кирила Буданова та повідомлення проросійських блогерів. Про це інформує NNS

За словами Буданова, деяка кремлівська еліта не підтримала рішення Путіна анексувати Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області ще до захоплення цих територій. Після цього багато представників РФ зв’язалися зі своїми західними колегами та заявили, що не зацікавлені в продовженні війни і що потрібні переговори.

Пов’язані з ПВК “Вагнера” пабліки також відзначають розкол — на провоєнну та “переговорну” франції в Кремлі.

Військові дослідники вважають, що заяви деяких представників Кремля про готовність до серйозних переговорів не відображають власну думку президента країни Володимира Путіна, про що свідчать його ж рішення. До переговорів закликають ті з оточення Путіна, хто програв внутрішньокремлівську суперечку, і зараз намагаються переконати Захід та Україну піти на певні поступки, щоб переконати Путіна.

Херсонська область

Російські сили, зважаючи на все, готуються обороняти Херсон і лише частково відводяться з області, незважаючи на раніше підтверджені повідомлення про виведення низки підрозділів РФ. Буданов заявив, що ЗС РФ не відступають із Херсона, а готуються до вуличних боїв.

Такий висновок узгоджується з даними, які ISW відстежувала наприкінці жовтня. У нещодавніх повідомленнях про активність росіян не завжди простежуються чіткі відмінності між тим, що вони роблять у Херсоні та західній частині Херсонської області.

Водночас, з огляду на поточне становище Росії у північній частині Херсонщини, до кінця поточного року ЗСУ, зважаючи на все, звільнять північну частину області. Один із російських військкорів заявив, що Херсон треба здати, оскільки спроба утримати місто під своїм контролем невигідна та загрожує втратами. Якщо ЗС РФ розраховують на довгострокову війну з Україною, він не бачить нічого страшного в здачі Херсона.

Також стало відомо про змову найманців у Кремлі. Пригожин і Гіркін створюють воєнізовану структуру, яка загрожує Путіну. Ексглавар донбаських бойовиків Ігор Гіркін вербує новобранців у власну армію, яка стане противагою пригожинській ПВК.

Путін підписав “договори” про анексію окупованих територій України