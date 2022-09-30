30 вересня президент росії володимир путін підписав “договори” про анексію окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Як передає NNS, про це йшлося у трансляції церемонії підписання “договорів” у кремлі.

Російський президент підписав відповідні “документ” з підконтрольними кремлю головами чотирьох окупованих регіонів.

Далі процес анексії мають схвалити у парламенті та конституційному суді, а потім — остаточно схвалити президент. А втім, це лише формальності: малоймовірно, що депутати або судді рішення путіна спробують заблокувати.

Раніше речник путіна дмитро пєсков казав, що росія анексує Донецьку та Луганську області в адміністративних межах, а інформацію про межі анексії у Запорізькій та Херсонській області він пообіцяв уточнити пізніше.

Що наговорив путін?

Під час промови путін традиційно проголосив вже звичні тези про нібито дискримінацію російськомовних, “неонацистський державний переворот в Україні”, “8 років геноциду” тощо. Він заявив, що розпад СРСР відірвав людей від своєї батьківщини та «розчленував нашу народну спільність».

Глава кремля закликав українську владу припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів, але запевнив, що анексовані території не віддасть.

Не забув путін знову дорікнути і Заходу, який він звинуватив у русофобії, а також спробах розвалити росію і “стравити між собою народи”. Очільник кремля каже, що західні країни хочуть бачити росіян «не вільним суспільством, а натовпом бездушних рабів».

«Захід замість демократії використовує придушення, експлуатацію та поневолення, побудований ним однополярний світ антидемократичний, брехливий і лицемірний наскрізь», стверджує путін.

У вибухах на газопроводах “Північний потік-1” та “Північний потік-2” російський президент теж звинуватив Захід:

«Англосакси фактично розпочали знищення європейської енергоструктури».

Втім, путін критикував не лише політику Заходу щодо росії, але й цінності західних держав:

«Хіба ми хочемо, щоб у нас в росії замість мами і тата були батьки №1, №2, №3? Хіба ми хочемо, щоб у наших школах з початкових класів дітям нав’язували збочення, які ведуть до деградації та вимирання?».

«Голосування» під дулами автоматів

У тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу росії.

Ці “референдуми” проходили під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили з бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Окупанти 27 вересня оголосили «результати» псевдореферендумів: більшість людей нібито підтримала приєднання до росії. Наприклад, за приєднання захопленої частини Запорізької області до складу рф «проголосували» 93,11% жителів, Херсонщини — 87,05%, Луганщини — 98,42%, Донеччини — 99,23%.

Окупанти заявляють, що явка на псевдореферендумах у різних регіонах нібито була від 78% до понад 97%.