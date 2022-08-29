Пропаганда російських ЗМІ пошарює нові фейки про війну в Україні – РНБО

Пропагандистські засоби масового інформування Російської Федерації з посиланням на анонімні військово-дипломатичні джерела поширюють нові фейки про війну в Україні

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки України зібрав добірку фейків, маніпуляцій і дезінформації, які російські окупанти створили на ранок 29 серпня. Про це повідомила у понеділок вранці пресслужба ЦПД в Telegram, передає NNS

“Повітряно-космічні сили РФ фактично ліквідували кваліфікований льотний склад Повітряних сил України. Тепер Київ задіяв колишніх курсантів, яких збивають на першому-другому бойовому вильоті”, – дезінформують російські ЗМІ.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров також поширює чергову дезінформацію.

“Сполучені Штати Америки, Велика Британія та слухняна Європа намагаються змусити світ змінити свою думку про Росію, тому що більшість держав або вважають виправданим наше ставлення до ігнорування Заходом законних інтересів РФ у сфері безпеки, або хочуть посідати нейтральну позицію”, – заявив він.

Колишній нардеп із Партії регіонів, а нині гауляйтер Запорізької області і колаборант Євген Балицький проманіпулював заявою щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

“Питання полягає у тому, чи готова Україна забезпечити “режим тиші” на час перебування місії. Київ зробить усе, щоб представники МАГАТЕ не змогли приїхати. Україні цей візит невигідний – нічим буде спекулювати”, – сказав він.

Тим часом російські окупанти продовжують вдаватися до цинічних спроб перешкодити роботі Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції. Щоб затримати прибуття співробітників МАГАТЕ на ЗАЕС, Росія почала користуватися стратегіями, подібними до тих, які використовував Іран.

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