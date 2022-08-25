Фейки про підвищення тарифів на компослуги восени прокоментувли у РНБО

Інформація про підвищення тарифів восени на тепло для населення є фейком, як і те, що потрібно буде сплачувати за високими тарифами заднім числом

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомив у Телеграмі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA.NEWS

Там нагадали, що президент Зеленський підписав закон №2479-IX від 29.07.2022р., яким передбачено встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

Тому всі чутки про підвищення тарифів восени є фейком, а також є чутки, буцімто встановлений мораторій діє лише до кінця року, а потім громадяни змушені будуть «заплатити за всі місяці».

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що законом запроваджений мораторій протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинений або скасований, і забороняється підвищення тарифів для населення.

Черговим фейком є й інформація, що мораторій не поширюється на платежі за постачання газу.

Президент підписав закони про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання №2479-IX, та №2481-IX щодо фінансового забезпечення заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, які парламент ухвалив 29 липня 2022 року. Закони заморожують ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду.

Уряд також обіцяє, що до кінця майбутнього опалювального сезону ціни на комунальні послуги не змінюватимуться.

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