Представники еліти у росії почали говорити про можливу революцію

У Росії представники еліти починають говорити про можливу зміну керівництва так, як ніколи раніше більш ніж за 20 років правління диктатора Володимира Путіна

Про це повідомляє The Washington Post. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НВ.

При цьому видання уточнює, що ніхто не може сказати, як і коли це може статися.

«Ми почали входити до революційної ситуації. Усі чекають на щось інше, ніж те, що відбувається зараз: іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть жорсткіших дій. Голуби взагалі не хочуть війни. Назріває час зміни політичної системи. Але як це станеться, я не знаю», — розповів співрозмовник..

Високопоставлені джерела у владі та представники бізнес-еліти спустошені та пригнічені. Вони очікують на погіршення політичного та економічного клімату.

Економісти та власники бізнесу зазначають, що санкції починають сильніше бити по російській економіці: вже почалися скорочення бюджету, ще одним ударом стане стеля цін на російську нафту. На цьому фоні кожна погана новина з передової війни проти України стає новим ударом у російську економіку, сказав співрозмовник газети.

«Весь бізнес страждає від того, що відбувається. Усі заморозили свої інвестиційні плани», — заявив він.

За словами двох інших джерел, колишня думка про те, що Росія може перенаправити торговельні потоки із Заходу через Китай, Казахстан та Індію, швидко розвіялася. Казахстан почав блокувати вантажі з європейськими товарами до Росії, а китайці також почали зупиняти деякі постачання.

«Всі зовсім засмучені. Настрій дуже поганий», — сказав третій високопоставлений російський бізнесмен.

Ефект від путінської ескалації в Україні (масовані ракетні удари), яка здатна придушити невдоволення відступом російських військових, навряд чи буде довгостроковим, вважають чиновники та бізнесмени.

«На полі бою є й інші проблеми… Я не думаю, що це зніме тиск», — сказав московський бізнесмен, маючи на увазі ракетні удари по Україні.

Один із співрозмовників газети у владі вважає, що Росії може не вистачити ракет для довгої військової кампанії. Вони виробляються, але йдеться про одиниці нових ракет. А старі резерви закінчуються, каже чиновник.

«Зрозуміло, що військова чи політична перемога неможлива. Але й програш неможливий. Це перетворюється на шахову ситуацію, відому як цугцванг, коли кожен крок гірший за інший, а не рухатися неможливо», — сказало джерело газети..

Російський чиновник каже, що оптимізм літа, коли багато хто в еліті країни вірив, що «ми всі перевернемо і знайдемо вихід», повністю випарувався: «Люди бачать, що майбутнього немає».

Примусова мобілізація вже завдала удару за популярністю Путіна і коли з фронту почнуть повертатися трупи резервістів, ситуація може погіршитися, вважає московський бізнесмен.

«Через кілька місяців у Росії буде дуже негативна динаміка: погіршення настроїв у суспільстві», — сказав він.

При цьому мало хто в Москві вважає, що Путін вдасться завдати тактичного ядерного удару.

Адже в цьому випадку «у нього не залишиться карт», та й Китай може заблокувати це, вважає він: «Цю скриньку Пандори [китайці] не хочуть відкривати».

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