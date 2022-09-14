Покарання за відмову від служби – на росії пропонують страчувати тих, хто не згоден з мобілізацією

Комуністи вважають, що деякі росіяни влаштовують “відверті провокації” і пропонують страчувати тих, хто не згоден з мобілізацією

У російській партії кпрф пояснили заяву про мобілізацію і про те, як треба карати тих, хто неправильно трактує це слово.

Про це повідомляє “Дивогляд” із посиланням на росзмі,, передає NNS

Спершу лідер комуністичної партії геннадій зюганов заявив, що є потреба у повній мобілізації ресурсів, економіки та політичної системи через “загрозу для держави”. На його думку, НАТО оголосило війну росії, що загрожує зникненням останньої.

Це спровокувало паніку серед багатьох росіян, які почали розповсюджувати коментар політика про мобілізацію. Деякі подумали, що на війну в Україні відправлятимуть всіх росіян, а не тільки військових, найманців та інших.

“Деякі групи займаються відвертими провокаціями, як ті, хто поширив цю новину, скажу більше, таких взагалі страчувати треба”, – прокоментував цю ситуацію прессекретар кпрф алєксєй ющенко.

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