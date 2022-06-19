У Росії на військову службу за контрактом пропонують вступити й жінкам

Військкомати у Росії почали кликати жінок на службу за контрактом. При цьому вони не повинні перебувати в запасі

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Крім того, ще є вимоги до кандидатів за віком – він має бути від 18 до 40 років (новий контракт до 50 років).

На службу за контрактом можуть вступити:

військовослужбовці, які проходять службу на заклик і вже отримали вищу або середню професійну освіту;

військовослужбовці, які проходять службу на заклик не менше трьох місяців; громадяни, які перебувають у запасі;

чоловіки, які не перебувають у запасі та мають вищу або середню професійну освіту;

жінки, які не перебувають у запасі; іноземні громадяни віком від 18 до 30 років, які законно перебувають на території Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті адміністрації Сєвєродвінську.

Також охочим пропонують “високі зарплати”, які нібито стартують від 200 тисяч рублів.

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