У Росії на військову службу за контрактом пропонують вступити й жінкам

Військкомати у Росії почали кликати жінок на службу за контрактом. При цьому вони не повинні перебувати в запасі
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
Крім того, ще є вимоги до кандидатів за віком – він має бути від 18 до 40 років (новий контракт до 50 років).
На службу за контрактом можуть вступити:
- військовослужбовці, які проходять службу на заклик і вже отримали вищу або середню професійну освіту;
- військовослужбовці, які проходять службу на заклик не менше трьох місяців; громадяни, які перебувають у запасі;
- чоловіки, які не перебувають у запасі та мають вищу або середню професійну освіту;
- жінки, які не перебувають у запасі; іноземні громадяни віком від 18 до 30 років, які законно перебувають на території Російської Федерації.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті адміністрації Сєвєродвінську.
Також охочим пропонують “високі зарплати”, які нібито стартують від 200 тисяч рублів.
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