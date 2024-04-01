У місті Хотьково під Москвою сьогодні, 1 квітня, спалахнула сильна пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів
Про це повідомляє НСН з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Про причини пожежі поки що інформації немає. На кадрах видно відкрите полум’я, а чорна хмара диму швидко поширюється за вітром.
Під Москвою 1 квітня спалахнула сильна пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів (відео)
Зазначається, що може горіти просочувальний цех.
“Електроізоліт” – найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі, на ньому виробляють ізоляційні матеріали.
Пізніше в прокуратурі додали, що площа пожежі становила близько трьох тисяч квадратних метрів.
Пожежі в Росії
Сьогодні повідомлялося, що в російському Єкатеринбурзі сталася велика пожежа на території цеху машинобудівного заводу “Уралмаш”. Вогонь поширився на площу кілька тисяч квадратних метрів.
А в лютому в Москві сталася пожежа на заводі “МіГ”, який займається повним обслуговуванням – від конструювання до ремонту – однойменних винищувачів-носіїв “Кинджалів”, що беруть участь в ударах по Україні.
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