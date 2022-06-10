Переважна частина мігрантів бажає повернутися додому в Україну

Сьогодні переважна частина мігрантів висловлюють бажання повернутися додому, проте якщо гаряча фаза війни затягнеться, таких людей стане менше

Таку думку висловила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова під час дискусії «Міграційна криза: чи повернуться українці додому?» у Фейсбуці. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Контракти.ua.

«Сьогодні говорити про масштаби людських втрат через зовнішню міграцію передчасно. Якщо гаряча фаза війни закінчиться доволі швидко, можливо, це будуть 500-600 тисяч. Якщо вона триватиме довше, ця цифра може сягнути і п’яти мільйонів», — сказала Лібанова



.

Станом на сьогодні, додатково до 3,5 млн людей, які перебували на початок війни за кордоном, Україну покинули приблизно 2,8 млн людей.

«Ми бачимо, що кількість тих, хто перебуває за кордоном, збільшилася. Третину з цих мігрантів, за даними прикордонної служби, з 24 лютого становлять діти. Це наше майбутнє. І ми маємо битися за кожну людину, щоб вона повернулася в Україну», — підкреслила експерт.

Також вона зазначила, що переважна більшість зовнішніх мігрантів — люди з вищою освітою. За різними даними, їх частка серед тих, хто виїхав, становить 60-70%.

«Ці люди є конкурентоспроможними на місцевих ринках праці. Якщо війна триватиме ще кілька місяців, значна частина цих людей знайде роботу, відповідно, зможе винайняти прийнятне для себе житло. Діти почнуть відвідувати садочок, школу, вищі навчальні заклади. І тоді виникне питання, чи повернуться вони взагалі. Тому, я вважаю, питання повернення мігрантів сильно пов’язане з тривалістю гарячої фази війни», — сказала Лібанова.

Яка категорія біженців змушена примусово повернутися додому з-за кордону