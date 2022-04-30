Яка категорія біженців змушена примусово повернутися додому з-за кордону

Багато біженців з України будуть змушені примусово повернутися додому з-за кордону. Причому вони мають це зробити найближчими днями

Йдеться не про чоловіків-біженців, які незаконно опинилися за кордоном та зобов’язані повернутись під загрозою позбавлення волі. Йдеться переважно про жінок, які працюють у державному секторі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Уряд прийняв постанову №481, яка зобов’язує всіх співробітників держпідприємств повернутись на батьківщину. При цьому якщо є можливість, вони можуть працювати віддалено, але тільки з території України.

Експерти вважають, що ця постанова поставила десятки тисяч (якщо не більше) українок перед дилемою: або терміново повертатися з-за кордону на батьківщину, або офіційно звільнятися з роботи і вже остаточно шукати собі застосування за кордоном.

Причому ця постанова поширюється не тільки на тих, хто працює на державній службі, але також і на працівників підприємств виробничого сектора, в яких держава має більш ніж половину власності.

Зараз ці працівники (нагадаємо, це переважно жінки) або офіційно перебувають у відпустках власним коштом, або продовжують працювати на своїх же підприємствах дистанційно. Проте з 3 травня дистанційну роботу для них буде дозволено лише з території України. Окрім того, працювати за кордоном співробітницям держпідприємств заборонено. Тому вони будуть змушені або повернутися до України та шукати роботу тут, або офіційно звільнятися з роботи в Україні та знайти собі застосування вже безпосередньо за кордоном.

Експерти вважають, що таким чином уряд намагається здійснити приховане скорочення штатів у секторі держслужбовців. Адже сьогодні, кажуть, у міністерствах є цілі відділи, де або ніхто не працює, або залишилося по одному-два працівника. При цьому вся система загалом функціонує. Тому уряд просто змушений скорочувати бюджетні видатки там, де це не критично для держави.

“Насправді це робиться з метою примусу до звільнення. Будемо відверті, люди не працюють, перебувають за кордоном, а якщо все й так працює, то навіщо вони потрібні? Якщо взяти держапарат, то цілі відділи в міністерствах просто порожні, є такі, де на робочому місці всього одна людина. Концепція така: ближче до осені поетапно намічаються великі скорочення, зарплати вже починають “урізати”, – розповіло джерело в Кабміні, яке не стало афішувати свого імені.

Що ж до самих біженців, яких таким радикальним методом намагаються повернути на батьківщину, то їхнє рішення багато в чому залежатиме від того, де вони жили до війни. Якщо вони жили на сході, де зараз стоять окупанти або продовжуються бої, то повертатися поки що їм нікуди. Тим, в яких зруйновано житло, то просто нікуди повертатися. При цьому винаймати квартиру в західному регіоні України сьогодні дорого: ціни на оренду житла там зросли в кілька разів. Тому ймовірно, що багато хто просто не повернеться і залишиться за кордоном.

В Україні заборонили співробітникам держпідприємств працювати дистанційно з-за кордону