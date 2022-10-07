Олексій Резніков звернувся до військових РФ із закликом врятувати свою країну від трагедії

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до російських військовослужбовців із закликом не проґавити час і врятувати свою країну від трагедії, а армію — від приниження

У своєму відеозверненні Резніков заявив, що керівництво РФ обдурило і зрадило їх, відправляючи на смерть за ілюзорні цілі диктатора Володимира Путіна. Про це пише НВ, передає NNS

“Вас обдурили і зрадили. Вам обіцяли легку прогулянку, а відправили в пастку. Ви платите кров’ю за чиїсь фантазії та хибні цілі. Тепер вас не слухають. Тому що послухати вас зараз – значить визнати помилки. А в Москві не люблять правду. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули у битві з вигаданими полчищами НАТО”, – сказав український міністр.

Резніков зазначив, що український президент Володимир Зеленський регулярно відвідує фронт і перебуває зі своєю армією.

“А де ваш? Ви знаєте, що в Україні ви нікого не звільняєте. Ви знищуєте цілі міста, де зовсім недавно вас вважали добрими сусідами і говорили російською. А тепер посіяна ворожнеча на покоління вперед. Багато хто з вас уже зрозумів – вас відправили вмирати не за праву справу. Може тому ваш ховається в бункері, а не тримає удар поряд з вами? Він боїться вашого прозріння, презирства та вашого справедливого гніву”, – зазначив глава Міноборони.

За його словами, російське командування вже розуміє, що потрапило “в пастку з війною” – і зробить усе, щоб списати “свої прорахунки, свою крадіжку” на підлеглих.

“Після війни саме ви дивитиметеся в очі калікам, вдовам і сиротам ваших солдатів. Тому що ніхто з Кремля до них не вийде”, – підкреслив Резніков.

Він додав, що Україна гарантує “життя, безпеку та справедливість” усім, хто відмовиться воювати негайно.

“І ми досягнемо трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази. Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Але час минає. Не проґавте його”, – резюмув він.

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