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МАГАТЕ цього тижня проведе консультації на високому рівні щодо запобігання ядерній аварії на ЗАЕС

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МАГАТЭ проведет переговоры на высшем уровне по поводу предотвращения ядернйо катастрофы на ЗАЭС

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі цього тижня вирушить до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку для проведення консультацій на високому рівні щодо створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС, яка систематично піддавалась обстрілам протягом останніх місяців

Про це повідомив міський голова Енергодару у своєму Телеграм-каналі, передає NNS 

МАГАТЕ цього тижня проведе консультації на високому рівні щодо запобігання ядерній аварії на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ зауважив, що хоча останніми днями на ЗАЕС обстрілів не було, вони продовжуються на прилеглій до атомної станції території:

«Ми зосередили увагу на терміновій необхідності вжиття заходів для запобігання ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції в Україні, встановивши на ній присутність МАГАТЕ на початку цього місяця. Але вибух біля Південноукраїнської атомної електростанції (ред. – який відбувся 19.09.2022)  демонструє потенційну небезпеку на інших ядерних об’єктах країни».

Рафаель Гроссі наголосив, що будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними і мають бути негайно припинені.

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