Лукашенко заявив. що Україна буде знищена, якщо не зупиниться

Олександр Лукашенко під час саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Єревані, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що Україні «треба зупинитися», бо «далі буде повне знищення України»

Про це пише державне агентство БелТА, передає NNS

Лукашенка запитали, чи обговорювалася на саміті можливість укладення мирного договору з Україною. Він сказав, що під час зустрічі про це йшлося побіжно, бо ситуація в Україні не була головною темою.

Лукашенко заявив про знищення України в разі продовження опору

“Тяжко, складно, важко, але треба, якщо вони цього хочуть, відновлюватися. Треба зупинитися, треба це припинити. Бо далі буде повне знищення України. Це не те, що Путін говорив якось задовго до операції , що це загрожуватиме втратою державності України. Це буде знищення України. Треба зупинитися”, – сказав Лукашенко.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що отримав «публічні та не дуже» сигнали від лідерів інших країн про бажання президента Росії Володимира Путіна розпочати переговори. «Я запропонував публічну форму, тому що Росія веде з Україною публічну війну», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що не хоче мати з російською стороною «будь-яких відносин за лаштунками». «Я готовий рекомендувати цей формат, я думатиму з моїми колегами, як це зробити», – додав він. У відповідь на ці слова речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «публічних переговорів не буває» і, пропонуючи такий варіант, Україна нібито показує, що не хоче домовлятися.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтервʼю телеканалу «Настоящее время» заявляв, що для початку переговорів із Москвою необхідно, щоб Росія вивела всі свої війська з території України.

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