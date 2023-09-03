Росія намагається уникнути мобілізації перед президентськими виборами в росії. Для цього окупанти вербують на війну іноземців

Про це повідомляє британська розвідка, інформує НСН.

Розвідники розповідають, що наприкінці червня у Вірменії та Казахстані помітили онлайн-оголошення про службу в армії російської федерації. Іноземцям пропонували 495 000 рублів (5140 доларів) виплат та зарплату від 190 000 рублів (1973 доларів). Тоді як на півночі Казахстану проводилося вербування етнічних росіян. Крім цього, окупанти з травня цього року вербують мігрантів з країн Центральної Азії, обіцяючи прискорене громадянство та зарплати до 4160 доларів.

Кремль намагається уникнути мобілізації перед президентськими виборами – британська розвідка

Також у розвідці нагадали, що в узбецьких мігрантів-будівельників у Маріуполі конфіскували паспорти після прибуття, тому ті були змушені приєднатися до російської армії. Наразі відомо, що у росії перебуває щонайменше 6 мільйонів мігрантів з Середньої Азії, яких кремль вважає потенційними новобранцями. Таким чином вони намагаються уникнути мобілізації перед президентськими виборами.

«Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій всупереч зростаючим втратам», – додають у повідомленні.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що влада російської федерації розглядає варіант з мобілізацією ще майже півмільйона громадян.

До слова, в адміністрації російського президента вже підібрали «конкурентів» для володимира путіна на виборах 2024 року. Одним із головних критеріїв їхнього відбору став вік – серед зареєстрованих кандидатів не повинно бути політиків молодших 50 років.

Ще новини України: Через що сповільнився контрнаступ ЗСУ розповіла Британська розвідка