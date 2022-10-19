Кабмін оновив порядок направлення українських захисників на лікування за кордон: алгоритм дій

Кабінет міністрів оновив порядок направлення українських захисників на лікування до закладів охорони здоров’я за кордоном

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Про це повідомляє NNS

Так, військовий може відправитися на лікування за кордон за наявності:

висновку про необхідність направлення на лікування за кордон;

повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій Європейської Комісії про готовність конкретної країни – члена ЄС на безоплатній основі прийняти на лікування та/або письмового підтвердження готовності закладу охорони здоров’я прийняти бійця на лікування.

Транспортування військових, які потребують лікування, до державного кордону організовує МОЗ за сприяння Міноборони, МВС та Адміністрації Держприкордонслужби. Після перетину державного кордону транспортування до закладів охорони здоров’я іноземних держав здійснюється за сприяння МЗС та МОЗ.

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