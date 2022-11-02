Чи потрібно українським біженцям у Європі обмінювати водійські права

Близько 7 млн українців у пошуках безпечного притулку виїхали до країн Європи після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ. Чи потрібно автомобілістам-біженцям обмінювати водійські права?

Українським автомобілістам-біженцям не потрібно обмінювати свої посвідчення водія, повідомила прес-служба Головного сервісного центру України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Влітку 2022 року в Євросоюзі визнали українські посвідчення водія. Але це стосується лише тих українців, які користуються тимчасовим та належним захистом у ЄС.

Під час перебування під захистом українці в Європі можуть не обмінювати свої національні посвідчення водія; користуватися українськими посвідченнями водія старого зразка з кирилицею (але потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу); користуватися українськими “правами”, навіть якщо їхній термін дії закінчився у 2022 році.

Крім того, українці під захистом у Європі можуть отримати посвідчення водія європейського зразка. При цьому складати іспити не потрібно.

Таким чином, завдяки цьому нововведенню життя тисяч українських біженців у Європі стане простішим.

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