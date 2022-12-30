Як скористатись посвідченням на повернення в Україну – Мінреінтеграції

Стало відомо, які правила перебування у третіх країнах для українських біженців з посвідченням на повернення в Україну та як ним скористатись

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, які правила в’їзду та перебування у третіх країнах для українців з посвідченням на повернення в Україну.

Про це інформує НСН із посиланням на Мінреінтеграції.

Як скористатись посвідченням на повернення в Україну

Громадяни України, які виїхали з тимчасово окупованих територій і мають посвідчення особи на повернення в Україну, можуть ним скористатися, щоб повернутися на Батьківщину через території третіх країн.

В інфографіці представлені правила в’їзду та перебування для українців діють у Німеччині, Польщі, Туреччині й інших країнах, якщо вони мають посвідчення на повернення в Україну.

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