Як скористатись посвідченням на повернення в Україну – Мінреінтеграції

Стало відомо, які правила перебування у третіх країнах для українських біженців з посвідченням на повернення в Україну та як ним скористатись
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, які правила в’їзду та перебування у третіх країнах для українців з посвідченням на повернення в Україну.
Про це інформує НСН із посиланням на Мінреінтеграції.
Як скористатись посвідченням на повернення в Україну
Громадяни України, які виїхали з тимчасово окупованих територій і мають посвідчення особи на повернення в Україну, можуть ним скористатися, щоб повернутися на Батьківщину через території третіх країн.
В інфографіці представлені правила в’їзду та перебування для українців діють у Німеччині, Польщі, Туреччині й інших країнах, якщо вони мають посвідчення на повернення в Україну.
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