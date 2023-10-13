До програми літньої Олімпіади-2028 включено 5 додаткових видів спорту – МОК

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету схвалила включення п’яти додаткових видів спорту до програми літньої Олімпіади-2028

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресреліз МОК, “Суспільне Спорт”

Йдеться про флаг-футбол (версія американського футболу з обмеженими контактами), сквош, лакрос, бейсбол/софтбол, а також крикет.

При цьому наголошується, що крикет буде включено до програми Олімпіади через зростаючу популярність цього виду спорту в усьому світі.

Крикет повернеться до програми Олімпіади вперше за 128 років. Востаннє турнір у цьому виді спорту відбувся у 1900 році, коли “золото” здобула Велика Британія.

До програми літньої Олімпіади-2028 включено 5 додаткових видів спорту

Олімпійське “золото” з бейсболу розіграють всьоме в історії. Софтбол досі був представлений лише на одній Олімпіаді — 2020 року в Токіо, коли змагання жіночих команд виграла Японія.

Змагання з лакросу востаннє проводилися на рівні Олімпіади у 1948 році. Тоді Велика Британія та США звели виставковий матч до нічиєї — 5:5.

Флаг-футбол та сквош вперше ввійшли до програми Олімпійських ігор.

Як відомо, 12 жовтня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Олімпійський комітет Росії через включення до їхнього складу так званих “спортивних організацій”, які знаходяться на окупованому Донбасі, Луганщині, Херсонщини та Запоріжжі.

Ще новини України: МОК зупинив діяльність Олімпійського комітету Росії – названо причину