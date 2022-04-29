Деяким категоріям українців дозволили працювати дистанційно з-за кордону

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що постанова уряду про особливості дистанційної роботи в державному секторі не стосується вчителів та вихователів, і їм можна працювати дистанційно з-за кордону

“Постанова КМУ №481 від 26.04.22 не стосується вчителів та вихователів! Заклад освіти комунальної форми власності не є “суб’єктом господарювання державного сектору економіки”. Дистанційно працювати вчителю із-за кордону можна, для цього не потрібно відрядження”, – написав Горбачов у фейсбуці.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Інтерфакс-Україна.

Омбудсмен закликав керівників навчальних закладів та органи управління освітою, які вимагають від вчителів на цій підставі негайно повертатися в Україну, припинити “свавілля та знущання з учителів”.

Давайте не забувати, що абсолютна більшість педагогів у школах і садочках – це жінки. І багато хто з них має дітей, за яких вони відповідають: саме тому і намагалися виїхати за кордон, щоб діти були у безпеці. Якщо вимагати повернення цих вчительок та виховательок, то вони не залишать дитину за кордоном, а змушені будуть повертатися з нею в Україну. Під рашистські ракети. Чиновники справді цього хочуть?” – написав він.

26 квітня Кабінет Міністрів дозволив у період воєнного стану для працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки запроваджувати дистанційний режим роботи. Водночас визначено, що робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

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