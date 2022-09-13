Деякі українські біженці у Польщі можуть отримати додаткові пільги: як оформити Карту Великої Родини

Деякі українські біженці у Польщі можуть отримати додаткові пільги. Для цього їм потрібно оформити Карту Великої родини

Польща прийняла максимальну кількість українських біженців. Мільйони наших земляків отримали житло, їжу та соціальні виплати від дружньої нам країни. Стало відомо про програму підтримки багатодітних сімей, у яких виховуються троє та більше дітей.

Щоб скористатися додатковими послугами та заощадити кошти наші співвітчизники мають отримати Карту Великої родини. Її можна оформити як у звичайному пластиковому, так і в електронному вигляді через програму mObywatel. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Власники такої картки можуть отримувати послуги та товари по всій Польщі за доступнішими цінами. Зазначена програма підтримується супермаркетами Lidl та Biedronka, культурними установами (музеями, театрами), автозаправними станціями та транспортними установами. Про це свідчить наклейка Tu honorujemy Karte Dużej Rodziny на склі та на стінах будівель.

Багатодітні українські біженці можуть оформити Карут Великої родини як на себе, так і на своїх дітей віком до 18 років або до 25 років – якщо вони навчаються. Вікові обмеження відсутні за наявності довідки про інвалідність.

Наголошено, що пільги та привілеї за програмою недоступні українським біженцям, які мають статус тимчасового захисту.

Багатодітні українські біженці мають заповнити відповідну анкету на порталі https://www.gov.pl/web/rodzina. Їм потрібно вказати свої паспортні дані – ПІБ, дату народження, номер PESEL, документ, що засвідчує особу, а також адресу проживання.

Також необхідно ввести інформацію про всіх членів сім’ї. Розгляд заявок проводиться упродовж 30 днів. За позитивного рішення карти будуть безкоштовно видані кожному українському біженцю.

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