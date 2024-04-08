Деякі українські переселенці плнують надовго залишитися у Чехії. Стало відомо, чи зараховуватиметься період тимчасового захисту для отримання посвідки на постійне проживання у Чехії

МВС Чехії надало пояснення щодо цього питання, про це повідомляє НСН з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У законі про перебування іноземців визначено, що для отримання посвідки на постійне проживання враховують періоди, коли людина перебувала у країні з наступними документами:

дозвіл на довготривале перебування (з метою працевлаштування, возз’єднання родини, навчання);

міжнародний захист;

сині картки.

Чи зарахують період тимчасового захисту захисту для посвідки на постійне проживання у Чехії – роз’яснення

У МВС Чехії підтвердили, що для отримання посвідки на постійне проживання враховуватиметься і період тимчасового захисту. Проте час перебування рахуватимуть наполовину. Тобто проживання у Чехії упродовж 12 місяців із тимчасовим захистом буде зараховане як 6 місяців до тривалості безперервного перебування.

Постійне проживання (чеською trvalý pobyt) – це один із дозволів для іноземців із країн, що не входять до Євросоюзу. Постійне місце проживання дає право проживати в Чехії незалежно від мети перебування, тобто, без дозволу на роботу, навчання чи возз’єднання із сім’єю.

Посвідка на постійне проживання дає право на громадське медичне страхування, отримання пенсії та соціальних виплат. Забезпечує доступ до ринку праці, право на кредити в банку.

Ті, хто мають дозвіл на довготривале перебування, повинні оплачувати комерційне медичне страхування та не мають доступу до соціальних виплат.

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