Чи досягне новий командувач армією рф в Україні поставленої мети – британська розвідка

Британська розвідка розповіла, чи досягне поставленої мети новий командувач армією РФ в України сергій суровікін

Новий командувач російської армії в Україні генерал сергій суровікін отримає мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ua.news

Як зазначається у зведенні, 8 жовтня 2022 року міністерство оборони росії (МО) оголосило про призначення генерала сергія суровікіна головнокомандувачем Об’єднаного угрупування військ, яке проводить «спеціальну військову операцію» в Україні.

Раніше суровікін командував Повітряно-космічними силами росії, а нещодавно – Південним угрупованням військ в Україні.

За даними британської розвідки, протягом більшої частини операції росії, ймовірно, не вистачало одного уповноваженого польового командира.

Генерал олександр дворніков, ймовірно, обіймав цю посаду в період з квітня по серпень 2022 року, але незрозуміло, чи він міг ефективно здійснювати контроль над часто розрізненими і конкуруючими угрупованнями сил.

«Призначення суровікіна, ймовірно, відображає зусилля російської спільноти національної безпеки щодо покращення проведення операції. Однак йому, ймовірно, доведеться конкурувати з дедалі більш фракційним російським міноборони, який має мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним в Україні», – вважають у Міноборони Британії.

Україна переломила хід війни проти росії. Армія ворога перебуває у виснаженому стані, а усі його попередні досягнення перетворюються на поразки, йдеться у промові глави Центру урядового зв’язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінга.

За даними британської розвідки, на фронтах в Україні йде просування лише підрозділів ЗСУ, російські війська захищаються.

Також у Міноборони Британії вважають, що пошкодження Кримського моста суттєво вплине на хід війни в Україні. Сам інцидент на мосту «зачепить» російського диктатора володимира путіна, який особисто спонсорував його будівництво.Шойгу відсторонили від керівництва армією. Британська розвідка назвала причини