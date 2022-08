Шойгу відсторонили від керівництва армією. Британська розвідка назвала причини

Розвідка Великої Британії назвала причини відсторонення шойгу від управління військами в Україні.

Замість “перемог” у росіян на фронті одні проблеми та поразки. Їхній наступ зупинився, а міністр оборони сєргей шойгу став посміховиськом.

Це підтверджує і новий звіт розвідки Великої Британії, передає NNS з посиланням на 24 канал.

Фахівці кажуть, що шойгу взагалі вже нічим не командує.

За даними британських розвідників, російський міністр оборони сергій шойгу зараз відсторонений від керівництва. путіна про хід війни інформують безпосередньо оперативні командири.

Також розвідка має інформацію, що російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво. Адже так званий прогрес росії зупинився.

Шойгу, ймовірно, довго намагався подолати свою репутацію нестачі значного військового досвіду. Адже він більша частина його кар’єри минула в МНС та сфері будівництва.

