Чому Україна не виставляє ультиматум Білорусі через участь у війні – військовий експерт Жданов

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна не виставляє ультиматум Білорусі через участь цієї держави у війні. Він додав, що не розуміє, чому Україна все ще навіть не розірвала дипломатичних зв’язків з Білоруссю

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі, повідомляє NNS

“У нас із Білоруссю дипломатичний нейтралітет. І тому ніхто нікому поки не виставляє ультиматумів. Хоча питання піднімалось щодо розриву дипломатичних стосунків з Білоруссю, але потім дискусії припинились. Я не розумію, чому офіс президента проводить таку зовнішню політику. Хоча Білорусь дійсно загрожує нам війною. Така загроза невисока, але вона існує. Росія перебуває на території РБ, там вербують найманців на війну проти України. Вони надають агресору техніку та озброєння, формують угрупування військ. Лукашенко погрожує нам знищенням, якщо Україна не підпише капітуляцію. Але на жаль, цю тему поки не піднімають”, – сказав Жданов.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі на Київ сунула російська окупаційна армія. Білорусь від початку війни підтримує Росію. Ця держава надає окупаційній армії свої території та постачає важку зброю і боєприпаси. Також з території Білорусі росіяни запускають по Україні ракети.

Раніше Лукашенко заявив, що Києву треба “зупинитися” і піти на мирні переговори з росіянами, якщо українська сторона, за його словами, хоче уникнути величезних жертв і “повного знищення України”.

У серпні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому Україна повністю не розриває дипломатичних відносин з Білоруссю попри її сприяння російській війні в Україні. Так, за словами Кулеби, таке рішення з боку України може спровокувати Лукашенка ухвалювати “ті чи інші рішення”.

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Лукашенко заявив, що Україна буде знищена, якщо не зупиниться