Акція біля посольства РФ у Лондоні – «трофеї” для окупантів і люди зі зв’язаними руками на дорозі

У Лондоні біля стін посольства РФ у Великій Британії влаштували акцію, на яку принесли “криваві трофеї” російським окупантам. Також люди лягли на дорогу із зав’язаними руками, щоби звернути увагу на звірства російських військових в Україні

Підтримати Україну на мітинг прийшли сотні людей. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Біля посольства РФ жителі британської столиці зібралися з українськими прапорами та гаслами “Stop war”. Також люди принесли речі, які співробітники посольства могли взяти як “трофеї”.

Серед речей російського посольства опинилися пральна машина та інша побутова техніка, одяг, дитячі іграшки, прикраси та інші речі. У такий спосіб жителі Лондона звернули увагу на масові факти мародерства російськими військовими, після яких вони вивозили награбоване тоннами.

“Люди зв’язали собі руки та лягли прямо на дороги на знак протесту проти масового вбивства українців у Бучі. Також учасники принесли каструлі, іграшки, килимки, одяг та все інше, що могли б забрати росіяни як “трофей” та розмістили їх на місці на знак протесту проти цинічного мародерства”, – пишуть про мітинг у Telegram.

У мережі почали публікувати окупантів=мародерів, які протягом останніх кількох днів штурмували пункти експрес-доставки в Білорусі, щоб відправити в Росію награбовані в Україні цінності. Тепер усі дізнаються імена мародерів, номери їхніх телефонів та те, що вони вкрали у розбитих українських містах та селах, через що вони вбивали беззбройних українців.

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