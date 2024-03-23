23 березня безпілотники атакували НПЗ у Самарській області – на Куйбишевському почалась пожежа

Вночі 23 березня безпілотники атакували НПЗ у Самарській області. На Куйбишевському нафтопереробному заводі почалася пожежа. Про це заявила влада регіону

Про це заявив губернатор Самарської області Дмитро Азаров, передає НСН.

За його словами, вночі були здійснені атаки дронів на нафтопереробні підприємства Самарської області. На Куйбишевському НПЗ у результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти.

23 березня безпілотники атакували НПЗ у Самарській області

Як стверджує губернатор, постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби та силові відомства, створено оперативний штаб. Азаров натякнув, що до атаки нібито причетна Україна.

Міноборони росії заявило, що вночі чергові засоби ППО нібито перехопили та знищили 12 українських безпілотників: 5 над територією Брянської області, 5 над Бєлгородською, 1 над Воронезькою та 1 над Саратовською. Про атаку НПЗ в Самарській області відомство не згадало.

Українська влада та військові традиційно не коментують прильоти на території рф.

Що передувало?

В останні тижні Україна посилила дронові атаки на великі російські нафтопереробні заводи, а також термінали, склади і сховища. Колишня аналітикиня ЦРУ Хеліма Крофт нещодавно зазначила, що Україна показала, що може вразити більшу частину інфраструктури нафти в західній частині росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту рф.

Після цього видання Financial Times із посиланням на три неназвані джерела повідомило, що США закликали Україну припинити атаки на російську інфраструктуру, оскільки ці удари можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати заходи у відповідь. Такі попередження з Вашингтона нібито були передані високопосадовцям СБУ та ГУР МО.

Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина у відповідь на такі повідомлення заявила, що нафтопереробні заводи на території росії є законними цілями з військового погляду: «Ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО». А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав «фіктивною» інформацію Financial Times.

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