Є реакція Байдена на вчорашні обстріли України

Світ чекав якою буде реакція Байдена стосовно вчорашніх обстрілів українських міст. Президент Америки написав твіт з цього приводу у своєму акаунті (Х).

Президент Сполучений Штатів Америки Джо Байден назвав вчорашній російський масований ракетний обстріл кількох міст в Україні “жахливим нагадуванням” про жорстокість країни-агресора йдеться у Twitter-акаунті (X) американського президента.

“Ракетні удари Росії, які… вбили десятки мирних громадян України та спричинили руйнування та жертви в найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії” – йдеться в публікації Байдена

Лідер США наголосив на важливості допомоги Україні з боку країн-партнерів та союзників. А також зауважив, що світ не має заплющувати очі на агресію Москви.

“Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб ми не ігнорували російську агресію”, – написав американський президент.

Він додав, що цього тижня вітатиме українського колегу Володимира Зеленського на запланованому саміті лідерів країн-членів Північноатлантичного альянсу.

“Цього тижня я буду вітати президента Зеленського та лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія, і я зустрінуся з президентом Зеленським, щоб чітко дати зрозуміти, що наша підтримка України є непохитною”, – заявив Байден.

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