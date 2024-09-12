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Гундяєву стало погано після слів про те, як на Росії добре жити (фото)

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Журналіст
Гундяєву стало погано після слів про те, як на Росії добре жити (фото)

Голові РПЦ Володимиру Гундяєву стало погано після виступу у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, передають «Новини України – НСН».

Гундяєву стало погано – що відомо

У своєму зверненні до пастви ФСБшник у рясі розповідав, як на росії «жити добре»:

«Люди приїжджають в інші країни, там кращі магазини, веселощі побільше. Створюється ілюзія, що там пристрій кращий», – сказав, зокрема, Гундяєв

Після промови російському попу стало погано. Як зазначається, виникли проблеми з серцем. Гундяєва рятували медики «швидкої».

Гундяєву стало погано після слів про те, як на Росії добре жити

Гундяєву стало погано після слів про те, як на Росії добре жити

До речі, через візит Кирила весь Санкт-Петербург паралізували пробки. Глава РПЦ провів щорічну хресну ходу на честь перенесення мощів Олександра Невського.

Гундяєву стало погано після слів про те, як на Росії добре жити

Захід залучив націоналістів, «героїв СВО» та «Z-активістів» — вони скандували «Російські вперед!» і «Ми росіяни, з нами Бог!»

Гундяєву стало погано після слів про те, як на Росії добре жити

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