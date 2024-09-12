Гундяєву стало погано після слів про те, як на Росії добре жити (фото)

Голові РПЦ Володимиру Гундяєву стало погано після виступу у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, передають «Новини України – НСН».

Гундяєву стало погано – що відомо

У своєму зверненні до пастви ФСБшник у рясі розповідав, як на росії «жити добре»:

«Люди приїжджають в інші країни, там кращі магазини, веселощі побільше. Створюється ілюзія, що там пристрій кращий», – сказав, зокрема, Гундяєв

Після промови російському попу стало погано. Як зазначається, виникли проблеми з серцем. Гундяєва рятували медики «швидкої».

До речі, через візит Кирила весь Санкт-Петербург паралізували пробки. Глава РПЦ провів щорічну хресну ходу на честь перенесення мощів Олександра Невського.

Захід залучив націоналістів, «героїв СВО» та «Z-активістів» — вони скандували «Російські вперед!» і «Ми росіяни, з нами Бог!»

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