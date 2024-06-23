Дагестан зараз: що там відбувається (відео)

Російський Дагестан зараз палає і знаходиться в центрі уваги ЗМІ. Там відбувається кривава бійня на вулицях, сталися напади на храми, застрелено силовиків, вбито священника.
Новини України – НСН зібрали головну інформацію. Ось, що відомо на цей момент.
Дагестан зараз: відео і основна інформація
- У Дербенті та Махачкалі скоєно напад на два православні храми, синагогу та пост ДПС.
- Невідомі обстріляли машину з поліцейськими у центрі села Сергокала, одного співробітника поранено, — МВС Дагестану.
- Сімох співробітників поліції вбито, 12 поранено, повідомили в МВС Росії. Серед вбитих – начальник відділу поліції Дагестанських Вогнів, який приїхав до Дербента на допомогу. Він зазнав тяжкого поранення, медики не змогли його врятувати.
- Вбито священика в Дербенті та охоронця церкви в Махачкалі, повідомив голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв.
- На вулиці Орджонікідзе в Махачкалі продовжується бойове зіткнення, підпалено автомобіль ППС.
- У Дербенті згоріли синагога та церква після нападу невідомих, повідомили у МВС по Дагестану.
- У Дагестані було оголошено план «Перехоплення». Особи нападників встановлюються.
- Створено оперативний штаб, повідомив голова регіону Сергій Меліков.
- Вбитий співробітник Росгвардії.
- У Махачкалі ліквідовано 4 нападники – МВС Дагестану.
- У Дагестані затримано голову Сергокалинського району – Магомеда Омарова. Двоє його синів брали участь у нападі на православний храм. Обох вбили.
- На вулицях міст з’явилася бронетехніка, а в небі літають гелікоптери.
- Повідомляють про попередню загальну кількість загиблих внаслідок перестрілок – 25.
- Нескінченна стрілянина на вулиці Мірзабекова в Махачкалі — блоковані нападники ведуть перестрілку з поліцейськими.
Гойда!
Наш Телеграм