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Тег:
ПодіїРосія

Дагестан зараз: що там відбувається (відео)

Автор -
Журналіст
Дагестан зараз: що там відбувається (відео)

Російський Дагестан зараз палає і знаходиться в центрі уваги ЗМІ. Там відбувається кривава бійня на вулицях, сталися напади на храми, застрелено силовиків, вбито священника.

Новини України – НСН зібрали головну інформацію. Ось, що відомо на цей момент.

Дагестан зараз: відео і основна інформація

  • У Дербенті та Махачкалі скоєно напад на два православні храми, синагогу та пост ДПС.
  • Невідомі обстріляли машину з поліцейськими у центрі села Сергокала, одного співробітника поранено, — МВС Дагестану.
  • Сімох співробітників поліції вбито, 12 поранено, повідомили в МВС Росії. Серед вбитих –  начальник відділу поліції Дагестанських Вогнів, який приїхав до Дербента на допомогу. Він зазнав тяжкого поранення, медики не змогли його врятувати.
  • Вбито священика в Дербенті та охоронця церкви в Махачкалі, повідомив голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв.

Дагестан зараз: що там відбувається (відео)

  • На вулиці Орджонікідзе в Махачкалі продовжується бойове зіткнення, підпалено автомобіль ППС.
  • У Дербенті згоріли синагога та церква після нападу невідомих, повідомили у МВС по Дагестану.
  • У Дагестані було оголошено план «Перехоплення». Особи нападників встановлюються.
  • Створено оперативний штаб, повідомив голова регіону Сергій Меліков.
  • Вбитий співробітник Росгвардії.
  • У Махачкалі ліквідовано 4 нападники – МВС Дагестану.
  • У Дагестані затримано голову Сергокалинського району – Магомеда Омарова.  Двоє його синів брали участь у нападі на православний храм. Обох вбили.
Дагестан зараз: що там відбувається (відео)

Магомед Омаров

  • На вулицях міст з’явилася бронетехніка, а в небі літають гелікоптери.
  • Повідомляють про попередню загальну кількість загиблих внаслідок перестрілок – 25.
  • Нескінченна стрілянина на вулиці Мірзабекова в Махачкалі — блоковані нападники ведуть перестрілку з поліцейськими.

Гойда!

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