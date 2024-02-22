У Польщі відповіли, чи приїде Дуда до Зеленського на кордон. Нагадаємо, вчора президент України запропонував своєму польському колезі зустрітися на кордоні між країнами 24 лютого, аби спробувати врегулювати проблему із блокуванням.

Відповідь на цю пропозицію надав державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера, передає НСН. Дера вважає, що зустріч українського та польського урядів щодо врегулювання ситуації з протестами фермерів потрібна, але кордон між двома країнами «не найбезпечніше місце для цього».

Про це він сказав в інтерв’ю TVN24, коментуючи відповідний заклик президента України Володимира Зеленського.

Напередодні він доручив уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні й приїхати туди прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

За словами держсекретаря, польський лідер Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі між урядами країн й «робить усе в цьому дусі, щоб допомогти Україні».

Відповідаючи на запитання, чи міг би, на його думку, Дуда бути «патроном» зустрічі, Дера відповів, що йдеться передусім про те, щоб провести її між українським урядом та польським на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском «і найголовніше — з представниками ЄС».

Українсько-польський кордон як місце для переговорів він вважає «не найбезпечнішим, що можна зробити».

Краще говорити у Варшаві або десь у Жешуві, Любліні, і не обов’язково на кордоні. Звичайно, це не будуть якісь довгі дискусії, тому що там вони не можуть відбутися. Йдеться про символ. Ідея полягає в тому, щоб очистити кордон, — сказав Дера

На його думку, весь конфлікт полягає в тому, що стандарти сільськогосподарського виробництва в Україні та ЄС є «зовсім різними».

Звідси інша ціна на цю продукцію в Україні, звідси польські фермери сьогодні борються за виживання і свої засоби для існуванняя, — додав держсекретар

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