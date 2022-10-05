«Чи є у вас унітази і розетки?» – дуже дивні питання, які іноді ставлять українцям за кордоном

Українцям за кордоном іноді доводиться чути від іноземців дуже дивні питання, які свідчать про те, що деякі люди мають геть далекі від реальності уявлення про життя в Україні.
Так, зокрема, українців іноді питають, чи є у них на Батьківщині унітази у будинках. Або чи знають вони, що таке велосипед, чи куштували крабові палички, чіпси, авокадо тощо…
Вірогідно тепер, коли за кордон потрапили мільйони українських біженців, ситуація зміниться. Громадяни у Західній Європі переконаються, що ми – такі ж європейці, як і вони, і в нашій країні є практично все, що мають мешканці інших цивілізованих країн. А у деяких сферах українці навіть прогресивніші. І головне, чому у нас ВЖЕ може вчитися весь світ, – вмінню так захищати свою країну, як це роблять щодня пересічні сини та доньки України.
Нижче – підбірка дуже дивних питань, які поки що ставлять українцям за кордоном деякі іноземці. Своїм досвідом поділилися у соцмережі наші співгромадяни. Підбірку оприлюднив Телеграм-канал Евакуація.City, передає NNS.
- Чи знають українці про велисипеди?
- Чи є у нас вбиральні вдома?
- Чи знаємо ми про крабові палички?
- Чи є в Україні спагетті?
- Чи є в українських школах комп’ютери і чи вміємо ми ними користуватися?
- Чи є в Україні розетки?
- Чи є в Україні басейни?
- Чи продаються у нас банани і шоколад “Мілка”?
- Чи куштували ми колись картоплю фрі і чіпси?
- Чи є у нас мікрохвильові печі?
- Чи знаємо ми, що таке скейтборд?
- Чи є в Україні унітази?
- Чи знаємо ми, що таке “Макдональдс” і старбакс?