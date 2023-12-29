Британія надасть Україні сотні ракет для ППО після масштабної російської атаки 29 грудня. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, передає НСН.

«Продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети», – написав Грант Шапп

За словами британського міністра, обстріл 29 грудня є варварським, а Владімір Путін перевіряє обороноздатність України та рішучість її партнерів. Грант Шаппс зазначив, що Росія відчайдушно намагається «відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників».

Нагадаємо, що 29 грудня Росія дронами та ракетами обстріляла низку українських міст. Під ударом були Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Сміла. У Повітряних силах йю атаку назвали найбільшою з 24 лютого 2022 року. Окупанти запустили 158 повітряних цілей. Військовим вдалось знищити 87 ракет та 27 дронів.

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