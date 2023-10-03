50 млрд євро для України: Європарламент підтримав створення Ukraine Facility

Європейський парламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Ukraine Facility – нового фінансового інструменту для України обсягом до 50 млрд євро, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає НСН.

Відповідне рішення також оприлюднено на сайті Європейського парламенту.

Прем’єр Шмигаль зазначив, що Україна розраховує отримати 18 млрд євро вже наступного року. Ці кошти допоможуть у фінансуванні бюджетного дефіциту, нарахуванні соціальних виплат, пенсій та зарплат для лікарів, учителів.

Також Денис Шмигаль розповів, що Уряд разом із Єврокомісією тісно співпрацює над реалізацією необхідних реформ, які зближають нас із ЄС та відкривають доступ до програми. Зокрема це цифровізація, інтеграція в європейські ринки, розвиток людського капіталу, енергетична незалежність.

Вдячний Європарламенту за солідарність з українським народом, – написав Шмигаль

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