5 ознак кінця режиму Путіна – Forbes

Видання Forbes зібрало 5 ознак кінця режиму Путіна. Вони свідчать про те, що імперія наближається до свого краху, передає NNS, посилаючись на Обозрєватєль.

А війна, розв’язана росією проти України і провалений країною-агресоркою бліц-криг тільки прискорить занепад.

5 ознак кінця режиму Путіна за версією Forbes

1.Провалена військова діяльність.

Війська Путіна погано навчені і позбавлені ініціативи. Інтелект армійців ущербний. Його обладнання ламке і в поганому стані. Його воєначальникам не вистачає гнучкості, щоб пристосуватися до умов, що змінюються”, – пише видання. Схоже, що корупція, яка пронизує російське суспільство, заразила його армію, що призвело до ерозії стандартів та морального духу.

2.Економіка РФ руйнувалася ще до санкцій. ВВП країни на душу населення займає лише 55-те місце у світі за паритетом купівельної спроможності, і цей показник, ймовірно, впаде, оскільки економічні санкції візьмуть своє.

3.У Росії спостерігаються одні з найгірших демографічних тенденцій серед промислово розвинених країн. Якщо ВВП на душу населення Росії нижчий від номіналу, тривалість життя у ній набагато нижча.

4.Молоде покоління Росії відчужене і дедалі більше схильне до еміграції. “Путін – людина минулого. Очевидно, він не користується Інтернетом і не має смартфона. Це передбачувано позбавляє його контакту з наймолодшими верствами населення Росії, які значною мірою покладаються на соціальні мережі”, – говориться в публікації.

5.Строката колекція країн-клієнтів Росії виснажує державні ресурси. Підхід Москви до своєї безпеки схожий на колоніалізм. Він підтримує звіринець залежних держав, які потрапляють до однієї з двох категорій: сусідні диктатури, що колись входили до складу Радянського Союзу, та більш віддалені авторитарні режими, такі як Куба та Сирія.

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