Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко розповів, яка доля чекає вчителів-колаборантів у Херсонській області. Відповідно до українського законодавства, керівники шкіл мають право розірвати трудовий договір з вчителем, які співпрацювали з окупантами. Повідомляє NNS.

«На жаль, у нас є такі випадки, вони поодинокі. Вони документуються відповідними правоохоронними органами. Згідно до українським законодавством, нові керівники закладів освіти мають право розірвати трудовий договір з вчителем, який пішов у колаборацію. І це не лише право, а як на мене, це буде обов’язком нових керівників українських шкіл. Тобто ті вчителі, які пішли на колаборацію з окупантом, як на мене, не мають права викладати в українських школах нашим дітям, які бачили всі ті жахи війни, до яких ці окупанти призводили», повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

На сьогодні в Херсонській області дистанційно навчається 65 тисяч 794 учнів. В дистанційному форматі працює 157 українських шкіл.

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