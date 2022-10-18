Росіяни розуміють, що на них чекає крах: коли почнуться бунти – прогноз ГУР

Представник ГУР МО України Андрій Черняк в коментарі РБК-Україна розповів про можливість народних повстань та повалення влади путіна. На його думку, росіяни розуміють, що на їх країну чекає крах, але поки що час для бунтів не настав, передає NNS.

Зараз будь-який переворот у росії неможливий. Система там побудована так, що люди у владі зацікавлені в збереженні існуючого стану речей. Вони мають свої статки, своє бачення світу. Серед них є притомні люди, які розуміють всю критичність ситуації, що зараз склалася в Росії. Але вони ніколи не стануть рупором якихось зрушень. Ті, хто іншої думки – їх або знищують, або вони надто залякані, щоб іти на якісь кардинальні дії, – сказав Андрій Черняк.

За словами представника воєнної розвідки України, є ймовірність, що в росії може піднятися вулиця.

Це відбудеться тоді, коли кількість загиблих на війні буде не десятки, а сотні тисяч. Народ поки що теж зомбований пропагандою і заляканий силовиками. Усі розуміють, що усі рішення одноосібно ухвалює єдина особа. Люди можуть жити в злиднях, але вони все одно не підуть проти свого царя. А от коли буде сотні тисяч трупів – це вже буде інша ситуація, – додав представник ГУР МО України.

Як зазначив Андрій Черняк, люди в росії, які тісно співпрацюють з воєнною розвідкою України – “вони притомні, адекватні і розуміють, що на їхню країну очікує крах”.

Але водночас вони не можуть змусити себе ініціювати щось на кшталт внутрішнього перевороту. Вони чекають на вулицю. Коли підніметься вулиця, тоді до бунтів приєднаються й представники правлячої “верхівки”. У всіх структурах, у кожному міністерстві є люди, які готові доєднатися до цього процесу. Коли їхній “корабель” буде справді йти на дно, знайдеться чимало тих, хто відхреститься від путіна, – підсумував представник ГУР МО України.

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