Першим зустрів ворога на ЗАЕС в страшну ніч на 4 березня і загинув: підпишіть петицію про присвоєння звання Героя

Захисник Уколов Євген був одним із тих, хто першим зустрів ворога на ЗАЕС і намагався спинити його. Але, на жаль, загинув. Сили були дуже нерівними, але наші воїни стояли до кінця, добре розуміючи, що саме вони захищають. Небайдужих просять підписати петицію, аби Євгену Уколову було присвоєно звання Героя України посмертно. До кінця збору підписів залишилося менше чотирьох днів, а зібрано лише трохи більше 6 тисяч голосів з необхідних 25000, передає НСН.

Автор петиції-Корягін Костянтин Костянтинович.

У тексті говориться:

«Шановний пане Президенте! Прошу Вас розглянути петицію про присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю Національної Гвардії України – Уколову Євгену Сергійовичу 05.05.1980 р.н, уродженцю м. Мелітополь Запорізької області.

Євген був військовим за контрактом, куди йдуть лише сміливі та рішучі. Він в 2006 році отримав військове звання прапорщика. Служив у взводі реагування водієм першої СК військової частини 3042. Багато років сумлінно і віддано виконував свій обов’язок та був прикладом як для своїх побратимів, так і для оточуючих.

Після повномасштабного вторгнення боронив місто Енергодар та Запорізьку АЕС. Ситуація у місті була надскладною, оскільки ворог готувався до наступу та підтягував резерви. Кожен день та кожну ніч бійці були в повній бойовій готовності та розуміли, яка відповідальність лягла на їх плечі. Ядерний об’єкт – загроза для всієї країни і не тільки.

За рідну землю та український народ хлопці стояли живим щитом проти великої кількості ворожої техніки та окупантів. Євген до останнього подиху був віданим українському народові, Україні та військовій присязі. Захищаючи та відстоюючи наше майбутнє, незалежність та безпечне життя, він, не шкодуючи, віддав своє.

Загинув Євген в ніч з 3 на 4 березня 2022р. В ході бою із «російською нечістю». Він в складі свого екіпажу вів бій на Козаку. Зупиняючи ворожу колону яка рухалась на ЗАЄС. Всі ми пишаємося його силою, незламністю, патріотизмом. Хлопці зазначають, що він був справжнім воїном, другом – незламним, рішучим, сміливим. Уколов Євген Сергійович гідний найвищої державної нагороди – звання Герой України (посмертно).

Вічна пам’ять та низький уклін всім хто віддав своє життя за Україну!»

Першим зустрів ворога на ЗАЕС в страшну ніч на 4 березня

Підписати петицію можна ТУТ.

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